Лётчики ВКС России сообщили Путину, что 11 декабря отправятся на родину

Лётчики ВКС РФ на базе Хмеймим в Сирии сообщили президенту России Владимиру Путину, что возвращаются на родину 11 декабря. Так, когда глава страны спросил о дате отправления на родину, несколько служащих ответили: "Сегодня". Они добавили, что к отъезду всё готово.
— Вам спасибо большое ещё раз, всего вам доброго. Счастливой дороги на родину. И с наступающим вас Новым годом, своим близким передайте, — отметил российский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Соответствующее распоряжение он отдал во время визита на авиабазу Хмеймим в Сирии.
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