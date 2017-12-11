Лётчики ВКС России сообщили Путину, что 11 декабря отправятся на родину

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Лётчики ВКС России сообщили Путину, что 11 декабря отправятся на родину

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Сегодня российский лидер прилетел на авиабазу Хмеймим, где поручил приступить к выводу российской группировки войск в пункты постоянной дислокации.

Лётчики ВКС РФ на базе Хмеймим в Сирии сообщили президенту России Владимиру Путину, что возвращаются на родину 11 декабря. Так, когда глава страны спросил о дате отправления на родину, несколько служащих ответили: "Сегодня". Они добавили, что к отъезду всё готово.

— Вам спасибо большое ещё раз, всего вам доброго. Счастливой дороги на родину. И с наступающим вас Новым годом, своим близким передайте, — отметил российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин приказал приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Соответствующее распоряжение он отдал во время визита на авиабазу Хмеймим в Сирии.

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