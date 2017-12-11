AliExpress попросил российских покупателей прислать ИНН, чтобы избежать задержек

В то же время в компании подчеркнули, что новые правила не скажутся на сроках доставки новогодних подарков, которые были заказаны ранее.

Компания AliExpress обратилась к российским покупателям с просьбой оперативно высылать свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) во избежание задержек посылок с товарами. Сообщается, что подобная мера связана с экспериментом Федеральной таможенной службы.

Он же заключается в том, что на период с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 ФТС ввела новые требования к оформлению доставки из зарубежных интернет-магазинов. Это значит, что теперь таможню смогут пройти только посылки, по которым предоставлены ИНН получателя и интернет-ссылки на каждый заказанный товар.

В сообщении компании указано, что поле для ввода ИНН появится на сайте и в приложении AliExpress 17 декабря. Подчёркивается, что новые правила не скажутся на сроках доставки новогодних подарков, которые были заказаны ранее.

— Логистические партнёры AliExpress сейчас заранее присылают таким покупателям электронные письма с просьбой указать ИНН для получения покупки, — отметили в AliExpress.

Напомним, в июле стало известно, что AliExpress ввела маркировку всех посылок для россиян. Как писал ранее Лайф, из-за новых правил ФТС на таможне застряли тысячи посылок.