"Я просто страдаю". Гузеева сожалеет о попадании в базу "Миротворца"

Бессменная ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева прокомментировала новость о попадании в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Она призналась, что многие её близкие живут в Незалежной и она бы не хотела потерять с ними связь.

— Мне очень жаль. Я просто страдаю. Потому что мои будущие родственники, родители моей невестки, живут в Киеве, — цитирует Гузееву сайт RT.

Напомним, главная "бесприданница" советского кино оказалась под прицелом украинских радикалов из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" с целью посещения Крыма.