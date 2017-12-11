"Я просто страдаю". Гузеева сожалеет о попадании в базу "Миротворца"

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"Я просто страдаю". Гузеева сожалеет о попадании в базу "Миротворца"

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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в жюри всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд" в Ялте (2014 год)  

Фото: © РИА Новости/Тарас Литвиненко 

Бессменная ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева прокомментировала новость о попадании в базу скандального украинского сайта "Миротворец". Она призналась, что многие её близкие живут в Незалежной и она бы не хотела потерять с ними связь.

— Мне очень жаль. Я просто страдаю. Потому что мои будущие родственники, родители моей невестки, живут в Киеве, — цитирует Гузееву сайт RT.

Напомним, главная "бесприданница" советского кино оказалась под прицелом украинских радикалов из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" с целью посещения Крыма.

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