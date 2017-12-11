Яценюк рассказал о распоряжении Турчинова применять оружие в Крыму

По его словам, данный приказ весной 2014 года был отдан военнослужащим Нацгвардии, Военно-морских сил и Воздушных сил Украины.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который в марте 2014 года по решению Верховной рады исполнял обязанности главы государства, отдал устный приказ о применении оружия для защиты военных объектов в Крыму. Об этом в Оболонском районном суде Киева рассказал экс-премьер страны Арсений Яценюк.

Отметим, что его сегодня допросили в качестве свидетеля по делу о госизмене против Виктора Януковича.

— Было устное распоряжение ни в коем случае не сдавать никаких объектов, не сдавать и применять оружие для их защиты, — рассказал Яценюк, добавив, что он лично присутствовал на заседании, где был отдан такой приказ.

Ответственность за исполнение Турчинов возложил на руководство Нацгвардии, Военно-морских сил и Воздушных сил Украины, добавил Яценюк.

Ранее на том же заседании Яценюк заявил, что Янукович мог вернуть себе пост президента в 2014 году, если бы он остался в стране и попытался оспорить постановление Верховной рады о передаче власти главе правительства.