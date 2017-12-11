Яценюк: Янукович мог вернуть себе пост президента в 2014 году

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк считает, что Виктор Янукович мог вернуть себе президентское кресло, если бы воспользовался пробелом в конституции страны. Об этом он заявил на заседании Оболонского суда в Киеве, где сегодня рассматривается дело против Януковича о госизмене.
Так, по словам Яценюка, в главном законе Украины не предусмотрен алгоритм действий парламента на тот случай, если "президент пропал". Принимая во внимание этот факт, Верховная рада в феврале 2014 года приняла постановление, в соответствии с которым обязанности президента были возложены на главу парламента по причине того, что Янукович "не выполняет своих обязанностей".
В дальнейшем, как рассуждает Яценюк, Януковичу не составило бы труда в любом суде доказать нелегитимность этого постановления и вернуться в страну, доказав, что он состоянии управлять государством.
— Если бы ваш подзащитный вернулся в Киев и сказал: "Я не пропал, я не предал украинское государство, я обращаюсь к украинскому парламенту: отмените постановление", либо: "Я обратился к суду, отмените постановление", либо: "Я обратился в Конституционный суд, отмените постановление", — тогда бы он мог теоретически вернуться к своим обязанностям, — заявил Яценюк, обращаясь к адвокатам Януковича.
Напомним, Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 гг. После государственного переворота в стране он перебрался в Россию. На родине Януковичу приписывают обвинения в государственной измене и захвате власти.
Ранее сообщалось, что в эфире украинского телеканала NewsOne 92 процента зрителей проголосовали за то, чтобы страной вместо Порошенко руководил её бывший президент.
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