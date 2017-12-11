Яценюк: Янукович мог вернуть себе пост президента в 2014 году

Экс-премьер Украины указал, что в конституции страны отсутствуют рекомендации парламенту насчёт того, как себя вести, если "президент пропал".

Бывший премьер Украины Арсений Яценюк считает, что Виктор Янукович мог вернуть себе президентское кресло, если бы воспользовался пробелом в конституции страны. Об этом он заявил на заседании Оболонского суда в Киеве, где сегодня рассматривается дело против Януковича о госизмене.

Так, по словам Яценюка, в главном законе Украины не предусмотрен алгоритм действий парламента на тот случай, если "президент пропал". Принимая во внимание этот факт, Верховная рада в феврале 2014 года приняла постановление, в соответствии с которым обязанности президента были возложены на главу парламента по причине того, что Янукович "не выполняет своих обязанностей".

В дальнейшем, как рассуждает Яценюк, Януковичу не составило бы труда в любом суде доказать нелегитимность этого постановления и вернуться в страну, доказав, что он состоянии управлять государством.

— Если бы ваш подзащитный вернулся в Киев и сказал: "Я не пропал, я не предал украинское государство, я обращаюсь к украинскому парламенту: отмените постановление", либо: "Я обратился к суду, отмените постановление", либо: "Я обратился в Конституционный суд, отмените постановление", — тогда бы он мог теоретически вернуться к своим обязанностям, — заявил Яценюк, обращаясь к адвокатам Януковича.

Напомним, Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 гг. После государственного переворота в стране он перебрался в Россию. На родине Януковичу приписывают обвинения в государственной измене и захвате власти.

Ранее сообщалось, что в эфире украинского телеканала NewsOne 92 процента зрителей проголосовали за то, чтобы страной вместо Порошенко руководил её бывший президент.