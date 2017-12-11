Песков: Путин не решил, пойдёт ли он на выборы как самовыдвиженец или от партии

Президент России Владимир Путин пока не принял решение, идти ли на выборы 2018 года как самовыдвиженец или от партии, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.
— Нет, пока нет. Как только будет принято решение, мы об этом сообщим, — сказал официальный представитель Кремля.
Пресс-секретарь главы государства воздержался от ответа на вопрос о том, кто возглавит избирательный штаб Путина.
Напомним, 6 декабря Владимир Путин заявил о желании баллотироваться на следующие президентские выборы, которые состоятся в марте 2018 года.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что если Владимир Путин решит выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, то "Единая Россия" поддержит его.
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