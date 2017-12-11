Синоптики предупредили о "гигантской циклонической депрессии" в Европе

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Синоптики предупредили о "гигантской циклонической депрессии" в Европе

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Фото: ©Reuters/PETER NICHOLLS

Ожидается, что аномальная погода затронет юг Великобритании, север Италии, Швейцарию и южные регионы Пиренейского полуострова.

Сильный ветер и очень много осадков ждут Европу в ближайшие дни в связи с обрушившейся на неё гигантской циклонической депрессией, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире НСН.

— Большая часть Старого Света будет находиться во власти гигантской циклонической депрессии. В понедельник центр её будет располагаться над Ла-Маншем, ближе к северу Франции, — сказал Тишковец.

Он отметил, что во власти мощного циклона окажутся юг Великобритании, север Италии, Швейцария и южные регионы Пиренейского полуострова.

Жителям этих стран грозит экстремальное количество осадков и очень высокое атмосферное давление.

Ранее сообщалось, что в Великобритании снегопад парализовал воздушное и транспортное сообщение.

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