Синоптики предупредили о "гигантской циклонической депрессии" в Европе

Ожидается, что аномальная погода затронет юг Великобритании, север Италии, Швейцарию и южные регионы Пиренейского полуострова.

Сильный ветер и очень много осадков ждут Европу в ближайшие дни в связи с обрушившейся на неё гигантской циклонической депрессией, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире НСН.

— Большая часть Старого Света будет находиться во власти гигантской циклонической депрессии. В понедельник центр её будет располагаться над Ла-Маншем, ближе к северу Франции, — сказал Тишковец.

Он отметил, что во власти мощного циклона окажутся юг Великобритании, север Италии, Швейцария и южные регионы Пиренейского полуострова.

Жителям этих стран грозит экстремальное количество осадков и очень высокое атмосферное давление.

Ранее сообщалось, что в Великобритании снегопад парализовал воздушное и транспортное сообщение.