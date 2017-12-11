Путин впервые прокомментировал решение Трампа о статусе Иерусалима

Российский лидер отметил, что Москва и Каир выступают за возобновление прямого палестино-израильского диалога.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал решение главы США Дональда Трампа о статусе Иерусалима. Российский лидер отметил, что Москва и Каир выступают за возобновление прямого палестино-израильского диалога. Об этом Путин сообщил по итогам переговоров с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.

— Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима, — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что нужны долгосрочные и справедливые договорённости, которые будут отвечать интересам обеих сторон. Они также должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества.

Президент РФ подчеркнул, что российская сторона ценит конструктивный подход Каира к проблематике ближневосточного урегулирования.

Ранее Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Глава Соединённых Штатов уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства США из Тель-Авива. Эти данные вызвали волну возмущений, так как формально эти меры означают признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.