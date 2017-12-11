При взрыве на Манхэттене пострадало четыре человека

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При взрыве на Манхэттене пострадало четыре человека

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Фото: ©REUTERS/Amr Alfiky

Как отметили в пожарной службе Нью-Йорка, полученные людьми травмы не представляют угрозы для жизни.

При взрыве в восточной части Манхэттена в районе автовокзала пострадали четыре человека. Об этом сообщается в микроблоге в "Твиттере" пожарной службы Нью-Йорка.

— Дополнено: всего четверо раненых в результате взрыва у Порт-Аторити. Все ранения не представляют угрозы для жизни, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня у автовокзала Порт-Аторити на Манхэттене произошёл взрыв. Взрывное устройство привёл в действие 37-летний выходец из Бангладеш, проживавший на протяжении последних лет в Нью-Йорке. Мужчина был задержан, однако ввиду тяжёлых травм его доставили в больницу.

Как ранее писал Лайф, взрыв признали терактом.

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