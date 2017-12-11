Путин прибыл в Анкару

Там запланирована встреча российского лидера с президентом Турции, в рамках которой "состоится обмен мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование".

Президент РФ Владимир Путин продолжает свой рабочий день в Анкаре, куда прибыл после переговоров с египетским коллегой Абдельфаттахом Сиси в Каире. В столице Турции у российского лидера запланирована встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, перед визитом в Египет Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, где объявил о выводе российского военного контингента. Прямо у трапа самолёта его поприветствовал сирийский лидер Башар Асад, позже у них состоялась отдельная встреча. Лидеры двух стран говорили об итогах борьбы с терроризмом.