Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили на свободу

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Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили на свободу

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Михаил Саакашвили. Фото: © РИА "Новости"

Прокуратуре было отказано в ходатайстве о домашнем аресте экс-главы Одесской области.

Печерский районный суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и отпустил его на свободу.

Как ранее писал Лайф, экс-губернатор Одесской области заявил в ходе заседания, что считает себя военнопленным и будет продолжать голодовку, если его вернут в тюрьму.

Задержали Саакашвили 8 декабря, затем его отправили в СИЗО по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. 10 декабря стало известно, что экс-президент Грузии подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко в связи с тем, что тот раскрыл материалы досудебного следствия.

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