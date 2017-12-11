Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Иерусалима

Ранее сегодня российский лидер заявил, что Москва выступает за возобновление прямого палестино-израильского диалога.

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В рамках переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Иерусалима. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи рассказал глава Турции.

— Мы обсудили важные проблемы в регионе. Одна из главных — ситуация с Иерусалимом. США приняли решение, которое разочаровало мусульман, христиан и даже евреев. В последние дни четыре палестинца погибли в столкновениях, число пострадавших дошло до двух тысяч человек. Израиль это рассматривает как шанс ещё больше надавить на Палестину, — сказал Эрдоган.

Напомним, Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Глава Соединённых Штатов уже приступил к осуществлению плана по переводу Посольства США из Тель-Авива. Это вызвало волну возмущений, так как формально эти меры означают признание Иерусалима исключительной территорией Израиля.