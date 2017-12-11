Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций

Также политик рассказал, что продолжит бороться с украинскими властями и будет "пытаться изменить систему" в стране.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили во время общения с прессой после заседания суда в Киеве заявил, что не намеревается баллотироваться в президенты.

— Нет у меня никаких президентских (амбиций — Прим. ред.), — сказал Саакашвили, отвечая на вопрос журналистов о президентских амбициях.

Он отметил, что продолжит бороться с украинскими властями и, как и прежде, будет "пытаться изменить систему" в стране.

В завершении своей речи лидер партии "Рух новых сил" призвал оппозиционных политиков объединяться, чтобы противостоять попыткам властей уничтожить их.

Ранее Печерский суд Киева отказался арестовывать лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили и отпустил его на свободу.

Задержали политика 8 декабря, затем его отправили в СИЗО по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. 10 декабря стало известно, что экс-президент Грузии подал в суд на генпрокурора Украины Юрия Луценко в связи с тем, что тот раскрыл материалы досудебного следствия.