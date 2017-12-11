Путин считает, что решение Трампа по Иерусалиму не помогает уладить кризис

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Путин считает, что решение Трампа по Иерусалиму не помогает уладить кризис

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

По мнению главы РФ, признание Иерусалима столицей Израиля может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.

Решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а, наоборот, приводит к дестабилизации обстановки. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Россия и Турция считают, что решение администрации Соединённых Штатов признать Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенести туда американское посольство не помогает урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, а, наоборот, дестабилизирует и без того сложную обстановку в регионе, по сути, может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса, — отметил Путин по итогам российско-турецких переговоров.

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