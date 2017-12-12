Дональд Трамп подписал директиву о полётах на Марс и Луну

Президент США отметил, что эта инициатива закладывает основу для подготовки перспективного полёта на Марс.

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о космической политике, затрагивающей вопросы полётов на Марс и Луну. Об этом сообщает ABC News.

President Trump signs space policy directive at White House: "This is very exciting and very important for our country." https://t.co/n7TqA3VDnW pic.twitter.com/lDDjLPJ63K — ABC News (@ABC) December 11, 2017

— Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы. Это означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований, — отметил он.

Трамп также добавил, что эта инициатива закладывает основу для подготовки перспективного полёта на Марс.

Ранее Лайф сообщал, что вице-президент США Майк Пенс пообещал не только вернуть астронавтов на Луну, но и отправить их на Марс.