Дональд Трамп подписал директиву о полётах на Марс и Луну

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Дональд Трамп подписал директиву о полётах на Марс и Луну

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Президент США отметил, что эта инициатива закладывает основу для подготовки перспективного полёта на Марс.

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о космической политике, затрагивающей вопросы полётов на Марс и Луну. Об этом сообщает ABC News.

— Директива, которую я подписываю сегодня, меняет фокус американской космической программы. Это означает важный шаг по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года для долговременных исследований, — отметил он.

Трамп также добавил, что эта инициатива закладывает основу для подготовки перспективного полёта на Марс.

Ранее Лайф сообщал, что вице-президент США Майк Пенс пообещал не только вернуть астронавтов на Луну, но и отправить их на Марс.

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