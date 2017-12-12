Пока сумма сделки не разглашается, однако ранее источники заявляли о 400 миллионах долларов.

Компания Apple объявила о покупке сервиса для распознавания музыки Shazam, сообщает Reuters. Сумма сделки пока не называется.

В американской корпорации подчеркнули, что Shazam отлично впишется в Apple Music и "поможет пользователям открывать новые песни".

Смогут ли пользоваться популярным приложением, при помощи которого можно идентифицировать звучащую песню, телешоу, фильм или рекламу, те, у кого Android, пока не известно.

Напомним, ранее издание Techcrunch сообщало, что компания Apple близка к покупке приложения Shazam. Обсуждалось, что сумма сделки составит около 400 миллионов долларов.