Сборник из пяти речей Путина издали на тайском языке

Публикация президентских выступлений призвана удовлетворить спрос молодёжи Таиланда на правдивую информацию о современной России.

Сборник из пяти ярких речей Владимира Путина, произнесённых им за последние 10 лет, вышел на тайском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра АСЕАН при Московском государственном институте международных отношений Виктора Сумского.

По его словам, было создано уже четыре подобных сборника, выпущенных специально для читателей из Азиатских стран. Центр АСЕАН издавал аналогичные книги на малайском и индонезийском языках.

Сумский отметил, что благодаря этому сборнику тайская общественность сможет познакомиться со знаменитой "Мюнхенской речью" 2007 года и выступлением, посвящённым воссоединению Крыма с Россией в 2014 году.

Публикация тайской версии издания приурочена к 120-летию установления дипломатических отношений между РФ и Таиландом. По словам директора Центра АСЕАН, публикация президентских речей призвана удовлетворить спрос жителей дружественного государства на правдивую информацию о современной России и её месте в международной политике.

Сумский подчеркнул, что в молодёжной среде Таиланда существует спрос на подобного рода литературу. Поэтому 12 декабря он представит этот сборник в Таммасатском университете в Бангкоке.

— При подготовке тайского издания речей Владимира Путина руководители и исполнители проекта стремились, прежде всего, к тому, чтобы перевод был содержательно и стилистически точен, выполнен с использованием той лексики и тех оборотов, которые характерны сегодня для лучших общественно-политических изданий Таиланда, — заключил он.