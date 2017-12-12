Пушков усомнился в способности США долететь до Луны

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом директивы о полётах на Марс и Луну.

"Возобновление"полетов на Луну? Славно.А как туда долетят амер-цы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 11, 2017

— Возобновление полётов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут, — написал Пушков в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал директиву о космической политике, затрагивающей вопросы полётов на Марс и Луну, которая "меняет фокус американской космической программы".