Пушков усомнился в способности США долететь до Луны

Читайте также

Пушков усомнился в способности США долететь до Луны

5

Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом директивы о полётах на Марс и Луну.

— Возобновление полётов на Луну? Славно. А как туда долетят американцы без ракетных двигателей? Ведь они даже до МКС без наших добраться не могут, — написал Пушков в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал директиву о космической политике, затрагивающей вопросы полётов на Марс и Луну, которая "меняет фокус американской космической программы".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!