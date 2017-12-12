В Роскосмосе раскрыли причину аварии ракеты "Союз-2.1б"

Это связано с особенностями алгоритма ПО, который составлялся порядка 20 лет назад.

В Роскосмосе назвали причину аварии ракеты "Союз-2.1б". Это произошло из-за некорректной работы алгоритмов программного обеспечения в совокупности с не учтёнными при его составлении особенностями азимутов пуска с нового космодрома Восточный, сообщил журналистам первый замглавы корпорации Александр Иванов.

— При этом существующие методы математического моделирования не могли выявить подобной ошибки, — добавил он, подчеркнув, что замечаний к работе космодрома и ракеты-носителя выявлено не было.

По словам Иванова, в момент отделения разгонного блока от носителя ошибка по вращению составляла 363 градуса, и когда "Фрегат" начал разворот, он просто не успел его отработать, что и привело к его падению в океан.

— Здесь напоролись на разницу двух школ. НПО автоматики производит систему управления ракеты-носителя, а школа НПЦАП — системы управления разгонными блоками. У них разные вещи, эта нестыковка заложена ещё 20 лет назад, — рассказал он.

Как отметил глава Роскосмоса Игорь Комаров, особенность этого пуска заключалась именно в сочетании "Союз" — "Фрегат" — космодром Восточный, которое применялось впервые и получило печальные последствия.

Напомним, разгонный блок "Фрегат" со спутником "Метеор-М" и другими космическими аппаратами, запущенный с космодрома Восточный, упал в океан, а часть аппарата сгорела в атмосфере. Как ранее писал Лайф, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о завершении работы аварийной комиссии по падению "Союза-2.1б".