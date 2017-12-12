Mash: Известная телеведущая Дана Борисова попыталась покончить с собой

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Mash: Известная телеведущая Дана Борисова попыталась покончить с собой

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Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

Известная телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой в Москве, передаёт телеграм-канал Mash. Известно, что звезда одумалась и вызвала скорую помощь.

Примечательно, что Борисова представилась Киселёвой, вероятно, чтобы избежать ненужной шумихи.

Прибывшие на место медики промыли ведущей желудок и оказали всю необходимую помощь. От госпитализации Борисова отказалась.

Напомним, Дана Борисова не так давно вернулась в Москву из тайского центра лечения наркозависимости. По её словам, бывший возлюбленный Максим Аксёнов хочет забрать их дочь и через суд лишить женщину родительских прав.

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