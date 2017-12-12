Caution fragile по-русски. Сотрудники Почты России выбросили посылки на снег

Сотрудники Почты России попали на видео во время разгрузки вагонов в Плесецке Архангельской области. На кадрах видно, как не менее трёх человек, среди которых одна девушка, выгружают посылки из вагона. Коробки бросают прямо на снег в одну кучу. А после их складируют в багажник грузовика. Разгрузку таким способом проводили в ночь с 10 на 11 декабря, сообщает телеграмм-канал Mash.

— УФПС Архангельской области сообщает, что в настоящее время по факту нарушения процедуры обмена проводится внутренняя проверка. Сотрудники, косвенно и непосредственно причастные к нарушению, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Со всем персоналом организовано проведение дополнительных инструктажей по технике безопасности и правилам почтового обмена, — прокомментировал ситуацию официальный представитель Почты России Сергея Коляда.

Он отметил, что почтово-багажный вагон в составе дополнительного поезда не был подан на специальную стоянку железнодорожной станции, доступ почтовых тележек и автомобиля для выгрузки был невозможен.

—Стоянка поезда на станции составила 10 минут, за это время сотрудникам необходимо было выгрузить более 300 почтовых отправлений, — добавил Коляда.

Ранее сообщалось, что самолёт в Усть-Хайрюзове на Камчатке разбросал посылки по взлётно-посадочной полосе. Экипаж выполнял спецрейс по доставке почты. Пилоты начали двигаться, не убедившись в том, что наземная служба убрала посылки с перрона.