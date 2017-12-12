Павел Дуров открыл офис Telegram в Дубае

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Павел Дуров открыл офис Telegram в Дубае

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Основатель Telegram Павел Дуров. Фото: © Flickr/TechCrunch

Он заявил, что после трёх лет путешествий по миру решил обосноваться именно в этом городе.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что открыл офис в Дубае, передаёт Bloomberg. Он отметил, что выбрал этот город из-за того, что там есть свободная экономическая зона.

— Это принципиальная позиция. Многие люди в западном мире не понимают, насколько налоги ограничивают их возможности, — заявил он. — Вы можете платить почти половину своего дохода в виде налогов, что на практике означает, что вы работаете на правительство 180 дней в году.

Офис Дурова располагается на 23-м этаже небоскрёба в Dubai Media City. Как писал ранее Лайф, Дуров вложился в биткоины в 2014 году и заработал на этом более $33 миллионов.

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