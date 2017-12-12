Пескова рассмешил вопрос об "эвакуации" Саакашвили

По мнению экс-губернатора Одесской области, если суд докажет, что он агент ФСБ, то его должны обменять на украинских разведчиков, а Владимир Путин "пришлёт за ним самолёт".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Михаила Саакашвили о том, что Владимир Путин "должен обменять его на украинских разведчиков и послать за ним самолёт", если суд докажет, что он агент ФСБ.

— С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И, конечно, исходя из гуманитарных соображений, испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что слышим в его исполнении, — отметил представитель Кремля.

При этом Пескова рассмешил вопрос, готовы ли в Кремле действительно направить за Саакашвили самолёт, если ему потребуется "эвакуация".

— Оставляю без ответа такие вопросы, — сказал Песков, рассмеявшись.

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря, затем отправили в СИЗО по подозрению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений. Суд должен был избрать ему меру пресечения накануне, однако доводы обвинения были признаны несостоятельными и экс-губернатора Одесской области отпустили на свободу.