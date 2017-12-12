Песков: Операция по спасению Сирии завершена

Ранее Владимир Путин посетил Хмеймим, где отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирии.

Операция по спасению Сирии и освобождению территории государства от боевиков завершена. Больше нет необходимости в использовании широкомасштабного боевого потенциала РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Верховный главнокомандующий подчёркивал, что принял решение о выводе основной части нашей группировки. По сути, операция по спасению Сирии от террористов завершена, и больше нет необходимости в использовании широкомасштабного боевого потенциала, — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на авиабазе Хмеймим заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских служащих. Один из низ будет располагаться в Тартусе, другой — в Хмеймиме.

— Президент подчеркнул, что мы не исключаем, что там или тут в Сирии террористы будут пытаться поднимать голову, но по ним будут наноситься сокрушительные удары в том объёме и такой силы, которую они не видели, — подчеркнул Песков.

Накануне Владимир Путин посетил Хмеймим, где отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирии. Российский лидер подчеркнул, что военные блестяще выполнили свою задачу.