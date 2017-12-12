МЧС: Концентрация сероводорода на полигоне "Кучино" была превышена в три раза

Как отметили специалисты Росприроднадзора, запах "кислой капусты" — это запах гниения отходов.

Специалисты МЧС установили, что на полигоне "Кучино" в Балашихе была превышена в три раза концентрация сероводорода. По информации экспертов Росприроднадзора, там могли находиться меркаптаны, запах которых похож на кислую капусту.

— Вблизи полигона твёрдых бытовых отходов "Кучино" на посту ГПБУ "Мосэкомониторинг" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе в 1,2–2,9 раза,— сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.

По данным специалистов Росприроднадзора, полигон также может быть источником обнаруженных в воздухе столицы меркаптанов и их производственных, схожих с запахом кислой капусты. Именно на этот запах жаловались жители Москвы.

— Вероятность сохраняется, что это "Кучино". Запах "кислой капусты" — это меркаптановая группа, это запах гниения отходов, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее жители столицы пожаловались на резкую вонь. Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" отобрали пробы воздуха в девяти округах столицы.