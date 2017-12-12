Суд отклонил жалобу Telegram на штраф за отказ от сотрудничества с ФСБ

Представители мессенджера отказались предоставить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга.

Мещанский суд Москвы признал законным решение оштрафовать мессенджер "Телеграм" за отказ от сотрудничества со спецслужбами. Таким образом, жалоба представителей Павла Дурова на вердикт суда нижестоящей инстанции была отклонена.

Кроме того, на заседании во вторник стали известны подробности требований, которые предъявила ФСБ разработчикам сервиса. Оказалось, что "Телеграм" отказался предоставить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге, произошедшем в апреле 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Размер штрафа составляет 800 тысяч рублей — минимальное возможное наказание для юридических лиц за нарушение статьи Административного кодекса, о которой идёт речь.