Школьница Алина из Перми получила подарок с автографом Путина

Фотографию президента страны с его личной подписью девочке вручил главный федеральный инспектор по региону.

Несколько месяцев назад ученица пермской школы № 6 Алина Бородулина написала письмо Владимиру Путину, в котором заявила, что мечтает получить его фотографию на память ко дню рождения 18 декабря.

— Скоро мне исполнится 12 лет. И я очень хотела попросить Вас подарить мне портрет с личной подписью, это был бы самый дорогой для меня и значимый подарок, — написала девочка.

Просьба достигла адресата, и сегодня Алине вручили долгожданный снимок с автографом главы государства.

— В День Конституции РФ в приёмной президента Российской Федерации в Пермском крае главный федеральный инспектор Игорь Цветков вручил Алине Бородулиной фотографию Владимира Путина с личным автографом, — сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь главного федерального инспектора по Пермскому краю Марина Шнайдер.

А ранее сообщалось, что петербургская школьница получила в подарок от Путина новую гитару. О новом инструменте с более высоким качеством звучания юная гитаристка мечтала все годы обучения в музыкальной школе.