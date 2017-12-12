Джоан Роулинг наградили орденом Кавалеров почёта

Читайте также

Джоан Роулинг наградили орденом Кавалеров почёта

13

Писательница Джоан Роулинг. Фото: ©REUTERS/Andrew Matthews

Награду она получила спустя 20 лет после выхода первой книги о мальчике-волшебнике "Гарри Поттер и философский камень".

Автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг наградили британским орденом Кавалеров почёта. Как сообщает The Daily Mail, церемония вручения награды состоялась в Букингемском дворце.

— Для меня честь и гордость получить такую награду, — сказала Роулинг.

Отметим, орден Кавалеров почёта был учреждён в 1917 году Георгом V. Он выдаётся за выдающиеся достижения в искусстве, литературе, музыке, науке и других областях. Его обладателями могут быть лишь 65 человек стран Содружества (не считая иностранцев). Ранее эту награду получали учёный Стивен Хокинг и музыкант Пол Маккартни.

Как писал ранее Лайф, пальчиковый томик про Гарри Поттера планируют продать на аукционе за £120 тысяч.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!