Движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады

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Движение ХАМАС объявило о начале третьей интифады

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Фото: © REUTERS/Mohammed Salem

Как отмечается, это связано с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Участники движения ХАМАС объявили о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

— Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили своё решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады, — отмечается в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Согласно его решению, туда перенесли американское посольство. В Палестине начались протесты жителей против этого, которые привели к столкновениям с силовиками Израиля.

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