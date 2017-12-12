Путин рассказал, что необходимо для развития России

По мнению главы государства, именно служители Фемиды задают курс для правильного преобразования правовой области страны.

Стабильность конституционных принципов и норм является неотъемлемой составляющей развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со служителями закона Конституционного суда.

При этом президент отметил, что важна и работа представителей Конституционного суда, которые задают вектор правового развития страны. Труд судей, по его словам, не даёт никому быть небрежными в законотворческой деятельности.

— Благодаря вашей работе за последние годы культура законотворчества изменилась в стране в целом, стала более зрелой, — сказал глава государства.

Также, по мнению Путина, только сильное, самостоятельное государство способно надёжно защитить права и свободы своих граждан и создать условия для политической стабильности и правопорядка.