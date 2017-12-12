Путин рассказал, что необходимо для развития России

Стабильность конституционных принципов и норм является неотъемлемой составляющей развития страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со служителями закона Конституционного суда.
При этом президент отметил, что важна и работа представителей Конституционного суда, которые задают вектор правового развития страны. Труд судей, по его словам, не даёт никому быть небрежными в законотворческой деятельности.
— Благодаря вашей работе за последние годы культура законотворчества изменилась в стране в целом, стала более зрелой, — сказал глава государства.
Также, по мнению Путина, только сильное, самостоятельное государство способно надёжно защитить права и свободы своих граждан и создать условия для политической стабильности и правопорядка.
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