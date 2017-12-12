Из Сирии вернулся отряд российских сапёров

Сообщается, что военнослужащие вернулись в пункт дислокации в подмосковный посёлок Нахабино.

В Россию из Сирии вернулся отряд сапёров. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в торжественных мероприятиях по случаю прибытия военных приняли участие руководство ведомства, представители инженерных войск ВС России и движения "Юнармия", а также ветеранские организации, сослуживцы и члены семей.

— Военными инженерами разминировано свыше 1,2 тыс. га территории, около 250 километров дорог, свыше 1,8 тыс. социально значимых зданий и сооружений, обезврежено более 44 тыс. взрывоопасных предметов (из которых около 9 тыс. самодельных взрывных устройств), — отметили в Минобороны.

Как писал Лайф, Владимир Путин ранее посетил Хмеймим, где отдал приказ начать вывод российской группировки войск из Сирии, подчеркнув, что военные блестяще выполнили свою задачу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что операция по спасению Сирии завершена.