Учёные собираются искать инопланетян на астероиде в форме сигары

Изучать признаки жизни на небесном теле астрономы будут с помощью специального радиотелескопа.

Участники проекта Breakthrough Listen, которые занимаются поиском внеземной жизни, попытаются найти на межзвёздном астероиде Оумуамуа следы жизни пришельцев с помощью радиотелескопа Грин-Блэк в штате Вирджиния. Исследование начнут уже завтра, 13 декабря.

— Появление Оумуамуа в Солнечной системе даёт нам уникальную возможность проверить, присутствуют ли на его поверхности источники инопланетных радиосигналов, — заявил Эндрю Симион из центра SETI в Университете Беркли (США).

Ранее стало известно, что "пришелец" из другого звёздного скопления имеет продолговатую форму, напоминающую сигару. В длину космический объект может достигать 400 метров.

Объект C/2017 U1 обнаружили 19 октября 2017 года с помощью телескопа Pan-STARRS. Он был выброшен за пределы родной звёздной системы гравитацией одной из звёзд.