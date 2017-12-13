Тиллерсон вновь связал антироссийские санкции с ситуацией на Украине

По словам главы Госдепа, главным приоритетом США в решении украинского вопроса является "окончание войны".

Режим санкций в отношении России может претерпеть изменения только в случае восстановления территориальной целостности Украины. Такое заявление сделал госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он заявил, что вмешательство России во внутренние дела Украины — это то, что США "никогда не смогут принять". По словам Тиллерсона, речь в данном случае идёт не о выборе разных политических позиций, как это было, например, в случае с Сирией.

— Россия выбрала поддерживать Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идёт о вторжении в другую страну — это невозможно поддержать, — указал он.

Госсекретарь добавил, что США тем не менее продолжают диалог с российской стороной для урегулирования ситуации на Украине.

— Наш приоритет состоит в том, чтобы добиться прекращения насилия. Мы сейчас работаем с Россией, чтобы понять, можем ли мы прийти к какому-либо соглашению, — отметил Тиллерсон, не исключив, что речь может идти в том числе и о миротворческой миссии в Донбассе.

Напомним, второго декабря посол США в России Джон Хантсман назвал аналогичное условие для снятия санкций с Москвы. Согласно заявлению, это зависит от решения конфликта на Украине. В Совфеде раскритиковали предложение посла США, заявив, что Россия не несёт ответственности за то, что происходит на Украине.