Кабмин выделил Крыму 200 млн рублей на развитие агропромышленного комплекса

Правительство России выделило Крыму 200 миллионов рублей на развитие виноградников и молочного скотоводства. Об этом сказано в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства.

— Средства направляются на сооружение шпалеры на виноградниках на площади 309 гектаров; уход за молодыми виноградниками до вступления в плодоношение на площади 169 гектаров; увеличение объёма производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских хозяйствах на 50 тыс. тонн, — сказано в тексте документа.

Ранее Лайф сообщал, что кабмин выделил 445 млн рублей на лекарства для льготников в регионах.