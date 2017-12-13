С российского рынка отзовут 137 пикапов Volkswagen Amarok из-за утечки масла

Отмечается, что все ремонтные работы будут выполнены для владельцев этих авто бесплатно.

Российский дилер Volkswagen отзывает 137 пикапов Amarok, реализованных в 2017 году, из-за риска утечки масла. Об этом сообщили в Росстандарте.

Сообщается, что причиной отзыва стал обратный шланг гидроусилителя, который может получить повреждения от хомута соседнего шланга или из-за контакта с кромкой кузова в области колёс, что впоследствии может вызвать утечку масла.

Отмечается, что на автомобилях будет бесплатно установлено новое резиновое защитное кольцо и изменено положение хомута на соседнем шланге.