Соглашение о расширении военной базы в Сирии внесено в Госдуму

Согласно ему, пункт МТО будет действовать минимум 49 лет и пользоваться полным иммунитетом.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу соглашение с Сирией о расширении базы Военно-морского флота РФ в Тартусе. Размещённый в электронной базе палаты документ предусматривает расширение территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) на 49 лет.

— Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерении прекратить его действие, — поясняется в документе.

Согласно ему, база будет пользоваться полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Сирии. Также иммунитетом от обыска, ареста и так далее будет пользоваться имущество пункта.

База будет действовать за счёт России. При этом страна получает право направлять в Сирию "необходимый личный состав пункта материально-технического обеспечения".

Напомним, ранее президент РФ лично посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там он объявил о разгроме ИГИЛ* и поручил начать вывод значительной части российского воинского контингента из САР.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.