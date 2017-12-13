В Ростовской области шестилетний ребёнок отравился водкой

Алкоголь он нашёл в холодильнике и решил его продегустировать без ведома родителей.

Шестилетний ребёнок из посёлка Артём Ростовской области получил тяжёлое отравление водкой. Об этом сообщило издание "Блокнот Ростов".

Отмечается, что ребёнок забрался в холодильник во время отсутствия родителей на кухне. Он успел сделать несколько глотков.

Спустя несколько минут мальчику стало плохо и у него закружилась голова. Увидев это, родители вызвали скорую и отвезли ребёнка в больницу. Там ему поставили капельницу. Состояние его здоровья стабильное. По словам врачей, мальчику повезло не впасть в алкогольную кому.