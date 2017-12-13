Напомнили о рубле. Прокуратура запретила продавать Bentley за биткоины

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Напомнили о рубле. Прокуратура запретила продавать Bentley за биткоины

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Фото: © Flickr/Antana

Правоохранители заявили, что возможность совершения сделок в иностранной валюте оговаривается отдельно, а в криптовалюте же не оговаривается никак.

Прокуратура Красноярского края потребовала удалить с сайта одного из местных автосалонов объявление о продаже Bentley Flying Spur за 55 биткоинов.

В ведомстве заявили, что предполагаемая сделка была бы незаконной. Законным платёжным средством на территории РФ является рубль. Правоохранители напомнили, что возможность совершения сделок в иностранной валюте оговаривается отдельно, а в криптовалюте же не оговаривается никак.

— Выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, её оборот не требует ведения отчётности, в том числе налоговой, — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, в сообщении говорится, что анонимность платежей позволяет использовать биткоины в теневой экономике, а при необходимости в процессе легализации доходов, полученных преступным путём.

Ранее сообщалось, что владелец автосалона в Красноярске разместил объявление о продаже элитного авто за криптовалюту. При этом стоимость была завышена в пять раз по сравнению с обычной стоимостью машины.

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