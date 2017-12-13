В Минкульте "потеряли" урну с прахом Хворостовского

Капсула с прахом известного баритона была доставлена на родину исполнителя 29 ноября, и с тех пор её следы будто бы теряются.

Министерство культуры Красноярского края скрывает местонахождение урны с прахом знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался 22 ноября. Об этом сообщает местный портал "НГС-новости".

Журналисты отмечают, что 28 ноября после церемонии погребения части праха Хворостовского на Новодевичьем кладбище в Москве капсулу передали делегации Красноярского края. Именно такой была последняя воля покойного баритона. Затем СМИ сообщали, что прах исполнителя был доставлен на родину. По словам местных журналистов, урну тайно привезли в Красноярск, где её следы теряются, — до сих пор никто из красноярцев не имел доступа к ней.

Не сумели найти ответа на этот вопрос и чиновники. В частности, министр культуры Красноярского края Елены Мироненко отказалась комментировать эту тему, переадресовав её администрации губернатора.

— Я не уполномочена комментировать этот вопрос. Вы сможете задать этот вопрос пресс-службе губернатора Красноярского края, — скороговоркой выпалила чиновница.

Как сообщал Лайф, Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни в Лондоне после продолжительной болезни. Последние два с половиной года он боролся с раком мозга. После смерти артист просил кремировать его и захоронить прах в Москве и Красноярске.