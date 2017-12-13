В Германии 145-килограммовая женщина умерла, не сумев выбраться из ванны

Её муж уверяет, что предлагал помощь, но она отказалась, и теперь его будут судить.

145-килограммовая жительница города Беккум в Германии упала в ванну, не смогла из неё выбраться и умерла через несколько дней. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Отмечается, что её муж услышал шум в ванной, а когда зашёл в неё, увидел, что в комнате разбита полка, а кругом валяются осколки. Он предложил жене помощь, но женщина отказалась. Это обидело мужчину. Он оставил женщине телефон, чтобы она звонила в экстренные службы сама.

А пока приносил ей в ванную еду, конфеты, кофе и газеты, давал лекарства. Жена тем временем лежала в тёплой воде и играла на планшете.

Почти через две недели житель Германии позвонил спасателям. По их приезде выяснилось, что женщина уже два дня была мертва. По предварительной информации, она умерла от воспаления лёгких.

Сообщается, что её мужа обвинили в том, что он бросил жену в беспомощном состоянии. Мужчину арестовали. Он не считает себя виновным. Рассмотрение дела продолжится в январе.