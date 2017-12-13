В Чечне взрывом выбило окна в частном доме — фото

Одна из пятерых пострадавших находится в тяжёлом состоянии из-за обширных ожогов.

Взрыв газа, который прогремел сегодня в Верхнем Нойбере Гудермесского района Чечни, выбил окна из здания. Это видно на фото, который Лайфу через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS) прислал гражданский журналист.

Как видно на снятых кадрах, на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Здание сильно не повреждено.

Ранее сообщалось, что при взрыве травмы получили пять человек, трое из которых — дети. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии. Все получили ожоги и отправлены в Грозный.

Гражданский журналист получил за присланные фото денежное вознаграждение.