В Чечне взрывом выбило окна в частном доме — фото

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В Чечне взрывом выбило окна в частном доме — фото

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Одна из пятерых пострадавших находится в тяжёлом состоянии из-за обширных ожогов.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Взрыв газа, который прогремел сегодня в Верхнем Нойбере Гудермесского района Чечни, выбил окна из здания. Это видно на фото, который Лайфу через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS) прислал гражданский журналист.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Как видно на снятых кадрах, на месте ЧП работают сотрудники МЧС. Здание сильно не повреждено.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Ранее сообщалось, что при взрыве травмы получили пять человек, трое из которых — дети. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии. Все получили ожоги и отправлены в Грозный.

Гражданский журналист получил за присланные фото денежное вознаграждение.

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