Участницу шоу "Дом-2" Марию Политову нашли мёртвой в Подмосковье

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Участницу шоу "Дом-2" Марию Политову нашли мёртвой в Подмосковье

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В Подмосковье найдена мертвой бывшая участница шоу "Дом-2" Мария Политова, сообщает телеграм-канал Mash. Ее тело обнаружили на дачном участке в Щелковском районе.

На месте ЧП работают сотрудники следственных органов. О причине смерти Политовой пока нет данных.

<p>Фото: Instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/maria_politova/" target="_blank"><strong>maria_politova</strong></a></p>

Ее объявили в розыск 4 декабря, когда девушка не вернулась домой. При этом СМИ не исключали, что участница "Дома-2" может находиться в Мурманской области. К этому выводу они пришли после того, как ее сожитель посмотрел историю веб-браузера девушки и выяснил, что она взяла кредит в банке, а затем изучала информацию об авиарейсах Москва — Мурманск на вечер 4 декабря.

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