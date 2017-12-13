"Неприкрытая ложь". Экс-глава Нацбанка озвучил реальный размер госдолга Украины

Украинская экономика работает лишь для того, чтобы просто обслуживать долги, утверждает Сергей Арбузов.

Украинский бизнесмен и политик, экс-глава Нацбанка страны Сергей Арбузов заявил, что действующий Минфин Украины скрывает информацию о реальном размере госдолга. В ведомстве называют цифру 77 миллиардов долларов, однако Арбузов утверждает: эти данные сильно занижены и являются ярким показателем неприкрытой лжи.

По словам финансиста, лишь по предварительным подсчётам, Украина "забыла" внести в эту сумму три миллиарда долларов, за которые до сих пор судится с Россией. Не учёл Минфин и выплаты после реструктуризации еврооблигаций, причём, сколько именно официальный Киев задолжал кредиторам, доподлинно неизвестно.

— Фактически мы имеем яркий пример манипуляции в предоставлении цифр, на основании которых формируют бюджет, — объясняет Арбузов на своей странице в "Фейсбуке". — Власть показывает всем первичный профицит бюджета, но выходит, что это поверхностная оценка: из-за огромных долгов страна несёт гигантские процентные расходы, а это, в свою очередь, даёт реальный дефицит бюджета.

Другими словами, по словам экс-чиновника, украинская экономика работает лишь для того, чтобы просто обслуживать долги, поскольку об их погашении временной власти "думать ни к чему".

Между тем Верховная рада оптимистично приняла бюджет страны на 2018 год, предусматривая рост ВВП на 3%.

Как и заявлялось ранее, на военные нужды Украина направила 5% ВВП, или 164,9 млрд гривен, что равняется около $6,1 млрд. Ожидается, что прожиточный минимум в стране достигнет 1853 гривен ($68,35).