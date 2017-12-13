Погибшая звезда "Дома-2" Мария Политова пыталась шесть раз покончить с собой

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Погибшая звезда "Дома-2" Мария Политова пыталась шесть раз покончить с собой

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Экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Политова, чьё тело нашли на дачном участке под Москвой, как минимум шесть раз пыталась покончить с собой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, СМИ называет возможную причину смерти девушки. Она могла умереть от отравления лекарственными препаратами. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза, которая уже назначена.

Напомним, бывшая участница проекта "Дом-2" Мария Политова после смерти несколько дней лежала под забором в коттеджном посёлке в Щёлковском районе Подмосковья. Её не могли найти с 4 декабря.

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