Погибшая звезда "Дома-2" Мария Политова пыталась шесть раз покончить с собой

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Политова, чьё тело нашли на дачном участке под Москвой, как минимум шесть раз пыталась покончить с собой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Публикация от Мария П (@maria_politova) Фев 28 2017 в 7:18 PST

Кроме того, СМИ называет возможную причину смерти девушки. Она могла умереть от отравления лекарственными препаратами. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза, которая уже назначена.

Напомним, бывшая участница проекта "Дом-2" Мария Политова после смерти несколько дней лежала под забором в коттеджном посёлке в Щёлковском районе Подмосковья. Её не могли найти с 4 декабря.