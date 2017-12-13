Верховный суд Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника в США

В Штатах он обвиняется в легализации доходов от преступной деятельности. Александру грозит 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Верховный суд Греции оставил в силе решение об экстрадиции в США россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании четырёх миллиардов долларов.

— Решение Верховного суда выдать Винника ожидаемо. Есть ещё возможности для дальнейшей правовой работы, которая будет сейчас осуществляться, — заявил РИА "Новости" адвокат Винника Тимофей Мусатов.

По его словам, свой вердикт судья никак не разъяснил.

— Решение было кратким, то есть — в трёх словах — выдать; все обоснования будут через неделю, — добавил Мусатов.

Напомним, Александр Винник был задержан в Греции в июле текущего года. По версии прокуратуры Северного округа штата Калифорния, он помогал отмывать деньги наркоторговцам, хакерам и налоговым мошенникам через биржу криптовалют BTC-e. Россиянину грозит 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.