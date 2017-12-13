Названа предварительная причина смерти звезды "Дома-2"

Рядом с телом Марии Политовой были найдены антидепрессанты и ополовиненная бутылка рома.

Названа предварительная версия гибели экс-участницы "Дома-2" Марии Политовой, чье тело было обнаружено сегодня в одном из дачных поселков Подмосковья. Как сообщает телеграм-канал Mash, перед смертью девушка приняла антидепрессанты, запив их алкоголем.

Рядом с телом погибшей были найдены таблетки и ополовиненная бутылка рома.

Отметим, одновременный прием антидепрессантов и спиртного считается одним из наиболее опасных сочетаний для человеческого организма. Такой микс в разы повышает негативное токсическое воздействие на главный орган по очистке организма — печень. Кроме того, многократно повышается нагрузка на сердце и центральную нервную систему.

Напомним, о пропаже Марии Политовой стало известно в начале декабря. Девушку искали ее друзья, родные и волонтеры. Сожитель звезды реалити-шоу не исключал, что она могла находиться в Мурманской области, где отбывал наказание её бывший возлюбленный. Однако тело Маши было найдено в Щелковском районе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что тело девушки пролежало у забора несколько дней. Погибшую заметили только когда растаял снег.