Деликатесы и дорогие унитазы. В СИЗО "Матросская Тишина" обнаружили VIP-камеры

Сообщается, что места содержания ремонтировались за некие благотворительные деньги.

Настоящие VIP-камеры с современными холодильниками, большими телевизорами и дорогими унитазами есть в одном из корпусов следственного изолятора "Матросская Тишина". Об этом сообщила заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва.

— При посещении второго корпуса "Матросской Тишины" мы обнаружили на пятом этаже камеры условия содержания, которые можно сравнить с четырехзвёздочными гостиницами, — рассказала она РИА "Новости".

Меркачёва добавила, что, по словам руководства СИЗО, такие камеры ремонтировались за некие благотворительные деньги, однако руководство "так и не смогло" дать исчерпывающий комментарий.

— Очень интересный факт. Но в основном в этих камерах, которые отличаются особым ремонтом, находятся подозреваемые в мошенничестве. По нашему мнению, это ещё один фактор, который показывает, что эти камеры отремонтированы под определённый контингент, — сказала Меркачёва.