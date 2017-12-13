Воспитание без ГМО. В лавках Стерлигова появились "экологичные" розги для детей

Предприниматель уверяет, что никакого вреда детскому здоровью новый товар не принесёт.

Специальное "детское меню" появилось в лавках московского предпринимателя Германа Стерлигова. Теперь в магазинах сети "Хлеб и соль" можно приобрести не только свежий хлеб, но и свежие розги. О новом товаре бизнесмен рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

— В наши магазины поступили в продажу свежие розги. Недорого. Никакого вреда для здоровья ребёнка. Срезаны в экологически чистом месте вдалеке от шоссейной дороги, — написал предприниматель и для пущей убедительности прикрепил фотографию.

Российский предприниматель Герман Стерлигов известен своим необычным маркетингом: так, у входа в его фермерские магазины висят таблички "П*** (лицам нетрадиционной ориентации) вход запрещён", которые в итоге привлекли к нему внимание правоохранителей. Осенью он даже заявлял, что продаёт сеть из-за давления прокуратуры, однако позже передумал и, наоборот, открыл новую точку.