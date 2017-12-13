Новая версия гибели Политовой: Звезда "Дома-2" могла замёрзнуть насмерть

Журналисты МК выяснили, что тело девушки с признаками окоченения нашли под окнами дачи её дедушки, куда она почему-то не смогла попасть той трагической ночью.

Причины гибели экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" Марии Политовой до сих пор неизвестны. Свою проверку по факту обнаружения её тела сейчас проводит Следственный комитет. Специалисты не исключают как версию самоубийства, так и сердечной недостаточности на фоне одновременного приёма антидепрессантов и алкоголя.

Тем временем журналисты "МК" выдвинули новую версию произошедшей трагедии: девушка могла до смерти замерзнуть под окнами дедушкиной дачи.

По данным издания, полицейские уже определили, что Политова около получаса ходила вокруг дома, пытаясь попасть внутрь. Когда сделать этого не получилось, она села возле забора и через некоторое время умерла. В том же полусидячем положении и было найдено её тело. Рядом находилась бутылка рома, которым, по предварительной версии, девушка и пыталась согреться.

Напомним, о пропаже Марии Политовой стало известно в начале декабря. Девушку искали её друзья, родные и волонтёры. Сожитель звезды реалити-шоу не исключал, что она могла находиться в Мурманской области, где отбывал наказание её бывший возлюбленный. Однако тело Маши было найдено в Щёлковском районе Подмосковья.