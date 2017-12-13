Активиста SERB арестовали на семь суток за срыв фильма о событиях в Донбассе

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Активиста SERB арестовали на семь суток за срыв фильма о событиях в Донбассе

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Фото: © РИА Новости

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